19 раненым бойцам СВО из Комсомольска-на-Амуре не предоставляли выплаты

Нарушение прав военнослужащих устранили после вмешательства прокуратуры.

Источник: Freepik

Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения при назначении мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что Центр социальной поддержки населения Комсомольска-на-Амуре длительное время не принимал решения о выплатах раненым военнослужащим и их родственникам. Причина была в отсутствии документов, которые войсковые части не направляли своевременно.

Прокуратура организовала надзорное сопровождение для получения необходимых сведений из органов военного управления и обеспечения принятия решений о назначении выплат. В результате вмешательства надзорного ведомства 19 военнослужащим и членам их семей перечислены предусмотренные законом средства на сумму 26 млн рублей.