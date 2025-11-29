Волгоградцам напомнили о запрете на публикацию сведений о БПЛА

29 ноября Волгоградская область снова стала объектом атаки вражеских беспилотников. В результате были повреждены жилые дома и склад строительных материалов.
В социальных сетях начала появляться информация о последствиях атаки БПЛА. Антитеррористическая комиссия Волгоградской области напоминает, что такие действия — административное правонарушение.
Согласно постановлению губернатора № 49, действующему с 6 февраля, запрещено распространять любые сведения о работе БПЛА, пораженных объектах, а также о расположении и работе систем ПВО и РЭБ.
За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях.
Жителям региона настоятельно рекомендуют при обнаружении беспилотника или места его падения немедленно сообщать об этом по номеру 112, не пытаясь снять происходящее на камеру.