Российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты «Нептун» и 158 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые ракеты «Нептун» и 158 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сводке ведомства, под удар вооруженных сил России попали инфраструктура военного аэродрома, а также места хранения и запуска БПЛА дальнего действия на Украине в 157 районах в зоне спецоперации. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 29 ноября над Россией были сбиты 103 БПЛА. Больше всего — 26 дронов — уничтожены над Белгородской областью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
