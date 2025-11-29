Российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты «Нептун» и 158 БПЛА

Согласно сводке ведомства, под удар вооруженных сил России попали инфраструктура военного аэродрома, а также места хранения и запуска БПЛА дальнего действия на Украине в 157 районах в зоне спецоперации. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
В ночь на 29 ноября над Россией были сбиты 103 БПЛА. Больше всего — 26 дронов — уничтожены над Белгородской областью.
