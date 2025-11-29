Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данные

Режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области на протяжении 17-ти часов. Сообщения о том, что Волгоград может быть атакован дронами ВСУ, поступили жителям региона в 16.00 мск 28 ноября. Волгоградцам рекомендовали держаться подальше от оконных проемов и не выходить на открытые территории. Мониторинговые каналы сообщали о фиксации единичных БПЛА на подлете к Волгограду уже около 18.00 мск 28 ноября.