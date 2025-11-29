Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данные

По сообщению Министерства обороны РФ, удары дронами ВСУ наносились по гражданской инфраструктуре города на протяжении часа — с 07.00 до 08.00. К 08.00 губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о двоих пострадавших волгоградцах и четырех многоквартирных жилых домах, получивших повреждения. Позднее информация была уточнена — количество раненых увеличилось, расширился и список МКД с разрушениями.
Редакция ИА «Высота 102» собрала всю актуальную информацию в этом материале.
17 часов воздушной угрозы.
Режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области на протяжении 17-ти часов. Сообщения о том, что Волгоград может быть атакован дронами ВСУ, поступили жителям региона в 16.00 мск 28 ноября. Волгоградцам рекомендовали держаться подальше от оконных проемов и не выходить на открытые территории. Мониторинговые каналы сообщали о фиксации единичных БПЛА на подлете к Волгограду уже около 18.00 мск 28 ноября.
Вслед за сообщениями об опасности Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о закрытии аэропорта в Волгограде. Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко 28 ноября сообщил об остановке приема и выпуска воздушных судов в 17.33 мск, однако уже через три часа ограничения были сняты.
Решение вновь закрыть воздушное пространство Волгограда было принято Росавиацией в 05.50 мск 29 ноября. Через три часа в 09.08 мск Международный аэропорт Волгоград возобновил работу.
В настоящее время воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме, однако задерживается прилет шести самолетов и вылет еще четырех.
Шесть сбитых БПЛА.
В утренней сводке Министерства обороны РФ 29 ноября сообщалось, что в период с 23.00 до 07.00 над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник ВСУ самолетного типа. Уже после отмены воздушной угрозы Минобороны выпустило новое сообщение, согласно которому над Волгоградом и прилегающими территориями военными были ликвидированы пять беспилотников ВСУ.
В военном ведомстве России уточняли, что атака на Волгоград длилась на протяжении часа:
— В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, — цитата из официального сообщения.
Таким образом, военные за ночь и утро уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Волгоградского региона.
Пятеро пострадали, трое — в больнице.
С комментарием по ситуации в Волгограде губернатор Волгоградской области выступил в 07.56 мск. Андрей Бочаров изначально сообщал о двоих волгоградцах, получивших незначительные ранения — госпитализация горожанам, уточнял он, не требовалась. Уточнялось, что один человек пострадал при падении дрона ВСУ во складу строительных материалов, еще один — на улице Невской в Центральной районе.
К 11.51 мск информация была обновлена администрацией Волгоградской области: количество пострадавших выросло до пяти человек. Троим волгоградцам, по уточненным данным, потребовалось наблюдение врачей в стационаре.
— Двум пострадавшим по адресам ул. Еременко, 47Б и ул. Невская, 12 вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов на ул. Елисеева принято решение о госпитализации девушки 2007 года рождения и мужчины 1964 года рождения, проживающего на ул. Металлургов. Угрозы для их жизни нет, — озвучили последние данные в облздраве.
Третьей госпитализированной оказалась женщина 1948 года рождения. Пенсионерка, проживающая в доме по ул. Буханцева, пострадала при ударе дрона ВСУ по дому на ул. Елисеева.
— Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации, — сообщили в профильном комитете.
Пять домов с разрушениями.
Через час после первых прилетов по гражданской инфраструктуре в Волгограде губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждениями четырех домов в Волгограде.
По данным, озвученным губернатором, пострадали МКД по следующим адресам:
ул. Жолудева, 11А.
ул. Невская, 12;
ул. Муромская, 12;
пр-т Металлургов, 29.
Глава региона дал утром поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. В итоге уже через два часа — к 09.50 мск — администрация Волгограда сообщила уточненные данные — в список домов с повреждениями был добавлен дом по ул. Елисеева, 1:
— На территории Волгограда подверглись террористической атаке БПЛА жилые дома по адресам: ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В домах повреждены стекла квартир. Также, по уточнённым данным, в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы.
Не исключено, что к концу дня количество поврежденных домов увеличится — специальные комиссии продолжают работу — осуществляется поквартирный обход домов.
— По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда. Проводится поквартирное обследование для замеров оконных блоков, а также предпринимаются временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению. По окончанию оперативных мероприятий жильцы домов возвращаются в свои квартиры, — сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
ПВР в трех районах.
Одним из поручений, которое озвучил губернатор утром 29 ноября, было оперативное завертывание пунктов временного размещения. К 09.00 мск на территории Волгограда уже были открыты три ПВР — в трех районах.
— Для жителей домов открыты пункты временного размещения на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе № 44 и лицеях № 2 и № 11. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание. В настоящее время специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, — сообщали в мэрии Волгограда утром.
Горячая линия для пострадавших.
В прокуратуре Волгограда ситуацию после удара ВСУ взяли на контроль, открыв горячую линию для волгоградцев, чье имущество было повреждено. Задача надзорного органа — контроль за соблюдением законных прав волгоградцев.
— Прокуратура контролирует ситуацию с оказанием помощи и соблюдением прав пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают прокуроры Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Центрального районов Волгограда, — сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +79608921020.