Морской терминал КТК в Новороссийске подвергся беспрецедентной атаке: что известно о ЧП

Предприятию нанесен серьезный урон.

Источник: Новая Кубань

Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума утром 29 ноября подвергся мощной атаке безэкипажных катеров.

В результате взрыва выносное причальное устройство ВПУ-2 — одно из ключевых для предприятия — получило серьезные повреждения и в дальнейшем будет снято с эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе КТК. Это беспрецедентный случай в истории российской нефтяной индустрии — ранее такие объекты удавалось восстановить после атак или аварий. Целенаправленный удар по объекту в Черном море был нанесен рано утром. На территории порта остановили все операции, танкеры вывели за пределы акватории. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет.

«В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло», — прокомментировали в компании, добавив, что пробы воды взяты, ситуация с точки зрения экологии находится под наблюдением.

В КТК, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, атаку назвали идущей против интересов не только РФ, но и стран-партнеров. В консорциуме уточнили, что это уже третья атака против предприятия — ранее повреждения фиксировались в НПС «Кропоткинская» и административном офисе КТК в Новороссийске.

Напомним, в ночь на 29 ноября в Краснодарском крае беспилотниками был атакован и Афипский нефтеперерабатывающий завод.