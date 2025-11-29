Морской терминал КТК в Новороссийске подвергся беспрецедентной атаке: что известно о ЧП

В результате взрыва выносное причальное устройство ВПУ-2 — одно из ключевых для предприятия — получило серьезные повреждения и в дальнейшем будет снято с эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе КТК. Это беспрецедентный случай в истории российской нефтяной индустрии — ранее такие объекты удавалось восстановить после атак или аварий. Целенаправленный удар по объекту в Черном море был нанесен рано утром. На территории порта остановили все операции, танкеры вывели за пределы акватории. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет.