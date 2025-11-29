В +4 с разбитыми окнами: волгоградцы возвращаются в пострадавшие от атаки дома

В Волгограде саперы завершили обследование пострадавших от атаки БПЛА многоэтажек. Люди покидают пункты временного размещения, которые власти развернули в ближайших школах, и возвращаются в свои квартиры, сообщает мэрия. Вместе с тем сотрудники администраций и представители УК проводят обследование домов, чтобы замерить оконные проемы.
— Также предпринимаются временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению, — сообщает мэрия, так как на улице без двух дней зима и всего +4.
В пункты временного размещения в лицеях № 2, № 11 и школе № 44 обратились десятки человек. Здесь жильцы могли согреться и поесть — для людей организовали горячее питание.
