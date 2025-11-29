Уральцы отправили в зону СВО сто тонн гуманитарного груза к Новому году

Жители Свердловской области собрали 100 тонн гуманитарного груза, который 29 ноября отправили в зону проведения специальной военной операции.
В состав гуманитарного груза на этот раз вошли необходимые бойцам оборудование и строительные материалы. Также уральские волонтеры приготовили для бойцов маскировочные сети.
— Чуть больше месяца остается до Нового года, поэтому в состав груза вошли сотни сладких новогодних подарков для детей из нашего подшефного Тельмановского муниципального округа ДНР, — рассказывает губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По словам главы региона, сейчас уральцы формируют следующую партию для гуманитарного груза, который успеют отправить в зону СВО до конца года.
В формировании груза приняли участие учебные заведения Екатеринбурга, бизнесмены, волонтеры и неравнодушные уральцы.