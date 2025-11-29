Украинские штурмовые войска не оправдали своего назначения и готовятся к ликвидации, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев отстранен от командования, пока неофициально. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации. Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области», — отметил собеседник агентства.
По его словам, этот полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всей передовой. При этом Ширяев недавно посетил Харьков, где вручил флаг со своим портретом и автографом местному бизнесмену, добавил военный.
Собеседник заметил, что отстранение Ширяева от командования не говорит о его снятии с должности. По документам он еще числится командиром, но фактически не командует по приказу вышестоящего начальства ВСУ, подчеркнул источник издания.
Как писал сайт KP.RU, 19 ноября стало известно, что ВСУ стягивают к Волчанску в Харьковской области технический персонал собственных аэродромов, пытаясь любой ценой удержать позиции. По информации источника, положение ВСУ патовое.