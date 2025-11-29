Штурмовые войска Украины готовятся к ликвидации из-за неэффективности, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Канал сообщает, что подразделения этих войск сталкиваются с неудачами в «мясных штурмах» на различных участках, включая Волчанск, Покровск и Гуляйполе.
Отмечается, что создание этого рода войск, а также назначение скандального Валентина Манько командующим, официально так и не было оформлено.
Единственным запоминающимся событием стали фейковые заявления Манько, который имеет судимости за коррупцию, разбой и грабежи.
Ранее сообщалось, что Манько выложил несколько видеозаписей в сеть, на одной их которых он танцует в нижнем белье под ругательную песню российской группы «Пневмослон».