Украинские штурмовые войска могут быть ликвидированы из-за неудач

Войска готовятся к ликвидации из-за неудач.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовые войска Украины готовятся к ликвидации из-за неэффективности, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

Канал сообщает, что подразделения этих войск сталкиваются с неудачами в «мясных штурмах» на различных участках, включая Волчанск, Покровск и Гуляйполе.

Отмечается, что создание этого рода войск, а также назначение скандального Валентина Манько командующим, официально так и не было оформлено.

Единственным запоминающимся событием стали фейковые заявления Манько, который имеет судимости за коррупцию, разбой и грабежи.

Ранее сообщалось, что Манько выложил несколько видеозаписей в сеть, на одной их которых он танцует в нижнем белье под ругательную песню российской группы «Пневмослон».