По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вдоль границы с Днепропетровской областью продолжается расширение буферной зоны.
«Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск “Восток”», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.
Как накануне предупредил президент России Владимир Путин, оборона украинской армии на Запорожском направлении может быть прорвана. Путин также добавил, что часть солдат ВСУ плохо обучена и действует нескоординированно.
По сообщениям Минобороны, 20 ноября подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь, после чего силами российских войск был освобожден поселок Веселое в Запорожской области. До этого под контроль российской армии было взято село Яблоково.