Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: увеличилась буферная зона на границе ДНР и Днепропетровской области

Пушилин сообщил, что на юге республики продолжается расширение буферной зоны.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вдоль границы с Днепропетровской областью продолжается расширение буферной зоны.

«Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск “Восток”», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Как накануне предупредил президент России Владимир Путин, оборона украинской армии на Запорожском направлении может быть прорвана. Путин также добавил, что часть солдат ВСУ плохо обучена и действует нескоординированно.

По сообщениям Минобороны, 20 ноября подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь, после чего силами российских войск был освобожден поселок Веселое в Запорожской области. До этого под контроль российской армии было взято село Яблоково.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше