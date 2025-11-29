Польша поднимала дежурные истребители на границе с Украиной

Польские военнослужащие утром 29 ноября поднимали в воздух дежурные военные истребители на границе с Украиной, а также привели в высшую степень боевой готовности системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования польской армии в соцсети X*.
Через час операция была завершена, и истребители вернулись на аэродромы. По информации Польши, причина таких действий — активность российской армии на Украине, где была объявлена воздушная тревога.
Однако нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию вокруг Украины «катастрофическим сочетанием факторов».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.