Польша поднимала дежурные истребители на границе с Украиной

Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Источник: Аргументы и факты

Польские военнослужащие утром 29 ноября поднимали в воздух дежурные военные истребители на границе с Украиной, а также привели в высшую степень боевой готовности системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования польской армии в соцсети X*.

Через час операция была завершена, и истребители вернулись на аэродромы. По информации Польши, причина таких действий — активность российской армии на Украине, где была объявлена воздушная тревога.

Однако нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию вокруг Украины «катастрофическим сочетанием факторов».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

