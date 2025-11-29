Польша поднимала дежурные истребители на границе с Украиной

Польские военнослужащие утром 29 ноября поднимали в воздух дежурные военные истребители на границе с Украиной, а также привели в высшую степень боевой готовности системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования польской армии в соцсети X*.