В Белгородской области после атаки украинского дрона пострадала женщина

В селе Архангельское Старооскольского округа от удара беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину доставили в Старооскольскую окружную больницу. Об этом информирует оперштаб Белгородской области.
Уточняется, что на территории частного дома произошел взрыв беспилотника. Пострадавшая от взрыва женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «баротравма».
На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Подробности и последствия происшествия уточняются.
На днях из-за удара ВСУ по селу Драгунское Белгородской области погибла местная жительница, ребенок получил травмы.