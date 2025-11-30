Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области после атаки украинского дрона пострадала женщина

ВСУ атаковали село Архангельское под Белгородом, пострадала местная жительница.

Источник: Комсомольская правда

В селе Архангельское Старооскольского округа от удара беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину доставили в Старооскольскую окружную больницу. Об этом информирует оперштаб Белгородской области.

Уточняется, что на территории частного дома произошел взрыв беспилотника. Пострадавшая от взрыва женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «баротравма».

На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Подробности и последствия происшествия уточняются.

На днях из-за удара ВСУ по селу Драгунское Белгородской области погибла местная жительница, ребенок получил травмы.