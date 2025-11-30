Боец Максим Долгов из Нукутского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Максим Долгов из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоялась 26 ноября.
Максим Долгов родился в селе Новоленино, был старшим ребенком в большой и дружной семье. После окончания девяти классов поступил в техникум, осваивал специальность «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», — рассказывают в администрации.
Затем был призван в армию, после 11 месяцев службы заключил контракт и отправился «за ленточку». Герой пал при выполнении боевого задания 19 августа, ему был 21 год.
