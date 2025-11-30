Ричмонд
Над регионами России сбили 33 украинских беспилотника

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 над территорией Ростовской области, 7 над территорией Краснодарского края, 3 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области и 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря» , — сообщили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше