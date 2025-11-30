BI: российские FPV-дроны «Молния» создают серьезные проблемы для ВСУ

Ударные беспилотники «Молния» обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Это позволяет им поражать цели на расстоянии до 30 километров. Кроме того, они оснащены современным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, что позволяет им эффективно преодолевать любые радиопомехи.