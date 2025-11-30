BI: российские FPV-дроны «Молния» создают серьезные проблемы для ВСУ

Российские ударные FPV-дроны «Молния» значительно усложняют задачи для Вооруженных сил Украины на передовой благодаря своей многофункциональности. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на украинских военнослужащих.
По словам украинских военных, «Молния» повышает тактическую эффективность ВС РФ, так как может не только перевозить несколько FPV-дронов, но и нести взрывчатые вещества, выполняя роль грузового «авианосца» и ударного беспилотного аппарата одновременно.
«Эти дроны недороги, их много, и они могут быть использованы в любой момент и в любых условиях», — рассказал украинский солдат в интервью изданию.
Ударные беспилотники «Молния» обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Это позволяет им поражать цели на расстоянии до 30 километров. Кроме того, они оснащены современным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, что позволяет им эффективно преодолевать любые радиопомехи.