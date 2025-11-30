Дроны «Молния» — один из главных вызовов для ВСУ: на Западе отметили тактическое преимущество России

Российские ударные FPV-дроны «Молния» создают для украинских подразделений дополнительные трудности на передовой благодаря своей многофункциональности. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Издание отмечает, что «Молния» расширяет тактические возможности российских сил. Аппарат способен перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатые заряды, одновременно выполняя роль транспортного носителя и ударного беспилотника. Военные ВСУ уточняют, что эти дроны недорогие, производятся массово и потому могут применяться практически в любой момент.
Ранее журнал MWM писал, что модернизация дронов «Герань» усиливает оперативные возможности российских войск и может дать им заметное преимущество над ВСУ. По оценке издания, такие изменения потенциально способны повлиять на дальнейший ход спецоперации.
Как писал KP.RU, в ночь с 29 на 30 ноября силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 33 украинских дрона. Наибольшее число беспилотников (16) уничтожили над Ростовской областью.