Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 16 БПЛА сбито над территорией Ростовской области, семь — над территорией Краснодарского края, три — над Белгородской областью, один — над Курской областью и шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет.
Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.