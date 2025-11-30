Пленный лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Рябенко признался, что из его бригады ежедневно убегали порядка десяти человек. С соответствующим заявлением офицер ВСУ выступил на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что Рябенко был одним из военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. И там он лично наблюдал, насколько плачевной стала ситуация в украинской армии. Моральный дух солдат оказался подавлен из-за тотальной нехватки людей, а также серьезных потерь.
«На крайнее время моего пребывания, это июнь 2025 года, численный состав 41% из общего штатного состава. Очень много убегало в СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ред.), человек по десять в день. Потери тоже были большие», — сказал Рябенко.
Он также добавил, что ситуация усугублялась еще и отсутствием нормального снабжения. Так, техника в бригаде была буквально нерабочей. Из 14 имеющихся БРДМ на ходу были только две. Остальные постоянно находились в ремонте.
Впрочем, подобным все не ограничивалось. Параллельно жизнь военнослужащих ухудшали еще и их собственные командиры. Так, те попросту отказывались давать кому-либо отпуск без взятки. За возможность съездить домой они требовали десять тысяч гривен. То есть, порядка 18,4 тысячи рублей.