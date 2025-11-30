Атаку БПЛА отразили в четырех территориях Ростовской области

За ночь воздушной атаке врага в Ростовской области подверглись город Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. Об этом утром 30 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В городе Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Подача тепла приостановлена. Персонал котельной эвакуирован, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, на территории котельной сейчас работают саперы. После завершения задач, связанных с обеспечением безопасности начнут восстановительные работы.
В Новошахтинске произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Пожар на площади в 50 кв. метров быстро потушили. Предварительно, никто из людей не пострадал. Напомним, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 БПЛА.