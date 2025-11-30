Бойцы отряда «Тигр» записали поздравление матерям из зоны СВО

Бойцы приморского добровольческого отряда «Тигр» записали видеопоздравление из зоны СВО к Дню матери. Этот праздник сегодня отмечается в России.
Они назвали своих мам. По словам бойцов главная сила матерей «вера и стойкость».
«Ваше умение никогда не сдаваться, служат нам опорой», — говорят бойцы.
Судя по тексту поздравления, истории о мужестве и мудрости родителей вдохновляют их в самые трудные моменты.
Также бойцы отряда «Тигра» назвали матерей своим надёжным тылом и маяком, указывающим путь домой, пообещав обязательно вернуться с Победой.
Напомним, что добровольческий отряд «Тигр» был образован сразу после начала СВО. Бойцы отряда выполняют боевые задачи в зоне СВО и в Курской области.
В начале этого года в боях за Курскую область погиб командир приморского добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор края Сергей Ефремов.