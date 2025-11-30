Сирены звучали над двумя районами Воронежской области ночью

29 ноября в 21:48 в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области звучали сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Встревоженным жителям муниципалитетов губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале советовал зайти в помещение и отойти от окон.
Режим действовал почти 3,5 часа — до 1:16 30 ноября.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она сохранялась над нашим регионом более 11 часов — с 18:38 29 ноября до 5:50 30 ноября.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над четырьмя регионами страны и одним морем сбили 33 БпЛА ВСУ.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 ноября над Воронежской областью уничтожили пять вражеских дронов.
