ВС РФ уничтожили более пяти блиндажей с живой силой ВСУ на северском направлении

Операторы БПС уничтожили укрытие с живой силой, а также пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов ВСУ, отметили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск уничтожили более пяти блиндажей с живой силой ВСУ на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«Операторы БПС Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пять блиндажей с личным составом противника на северском направлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации военного ведомства, на этом направлении операторы БПС уничтожили укрытие с живой силой, а также пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов ВСУ.