Военный из Новосибирской области успешно командовал штурмом в зоне СВО

Контрактник организовал захват вражеского опорного пункта, координируя действия штурмовой группы и операторов БПЛА.

Источник: Freepik

Гвардии рядовой Кирилл Л., из Новосибирской области служащий по контракту, успешно руководил операцией по взятию укрепленной позиции противника в зоне проведения специальной военной операции.

Боец приступил к службе в марте 2025 года, сразу был назначен командиром отделения штурмовой роты, проявил себя как грамотный тактик.

В ходе боевой задачи военнослужащий организовал комплексную разведку местности. По его команде операторы беспилотных летательных аппаратов провели воздушную разведку, что позволило получить актуальные данные о расположении противника.

Используя эту информацию, Кирилл Л. спланировал и возглавил скрытное приближение штурмовой группы к вражескому опорному пункту. Решающим элементом атаки стал меткий заброс осколочных гранат, который позволил подавить огневые точки условного противника. Четко скоординированные действия подразделения привели к успешному захвату позиции и создали условия для дальнейшего наступления основных сил.

