Средства ПВО уничтожили над Крымом 4 вражеских беспилотника

В первой половине дня 30 ноября российская система противовоздушной обороны перехватила и нейтрализовала десять украинских беспилотников над тремя регионами страны, включая Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, вражеские дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 12:00. В частности, четыре беспилотника самолетного типа уничтожили в воздушном пространстве над Республикой Крым.
