Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили над Крымом 4 вражеских беспилотника

БПЛА были ликвидированы с 8:00 до 12:00.

Источник: Комсомольская правда

В первой половине дня 30 ноября российская система противовоздушной обороны перехватила и нейтрализовала десять украинских беспилотников над тремя регионами страны, включая Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 12:00. В частности, четыре беспилотника самолетного типа уничтожили в воздушном пространстве над Республикой Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше