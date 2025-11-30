Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяные мужчины устроили бои во время тревоги из-за БПЛА в Анапе

Полиция разыскивает участников.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Анапе возле бара на улице Тургенева произошла массовая драка с участием мужчин в алкогольном опьянении. Все участники скрылись до приезда полиции, сообщает пресс-служба МВД Кубани.

Конфликт вспыхнул ночью во время тревоги из-за возможной атаки БПЛА. Свидетели сообщают, что участники «профессионально били руками и ногами» и «отправляли в нокаут» друг друга.

Сигнал о драке поступил в дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе. На место сразу выехал наряд патрульно-постовой службы, но задержать никого не удалось — участников на месте уже не было. Полицейские осмотрели прилегающие территории, но безрезультатно.

Личности участников конфликта устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка.

Как ранее сообщало информагентство, за прошедшую ночь над Краснодарским краем сбили семь беспилотников. Пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше