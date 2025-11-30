Пьяные мужчины устроили бои во время тревоги из-за БПЛА в Анапе

В Анапе возле бара на улице Тургенева произошла массовая драка с участием мужчин в алкогольном опьянении. Все участники скрылись до приезда полиции, сообщает пресс-служба МВД Кубани.
Конфликт вспыхнул ночью во время тревоги из-за возможной атаки БПЛА. Свидетели сообщают, что участники «профессионально били руками и ногами» и «отправляли в нокаут» друг друга.
Сигнал о драке поступил в дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе. На место сразу выехал наряд патрульно-постовой службы, но задержать никого не удалось — участников на месте уже не было. Полицейские осмотрели прилегающие территории, но безрезультатно.
Личности участников конфликта устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка.
Как ранее сообщало информагентство, за прошедшую ночь над Краснодарским краем сбили семь беспилотников. Пострадавших нет.