55-летний главврач больницы под Волгоградом ушел на СВО

55-летний главный врач Руднянской центральной районной больницы Волгоградской области Азам Хайдаров добровольно приостановил свои полномочия и заключил полугодовой контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции.
Об этом он сам сообщил в разговоре с журналистом портала V1.ru. По его словам, решение было принято одномоментно, хотя не все его поддержали — ни в районной администрации, ни в больнице, ни даже в семье.
Хайдаров уточнил, что оставляет за собой должность и планирует вернуться к работе после возвращения. Он также отметил, что ранее уже бывал в зоне СВО, а в этот раз поедет туда в качестве бойца и с гуманитарным грузом.
Новость о его уходе появилась в местных соцсетях, где жители благодарили врача за работу. Некоторые отмечали, что в районе ему не хватало поддержки со стороны руководства и общественного совета.
Официальных подтверждений от властей пока нет, но сам Хайдаров подтвердил, что находится в Волгограде, готовится к отъезду.
Ранее сообщалось об отправке партии техники из Волгограда в зону СВО.