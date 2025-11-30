Ричмонд
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Они вводились в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В нижнекамском аэропорту Бегишево сняли ограничения на прием и отправку самолетов, которые вводились в целях безопасности из-за возможной угрозу украинских БПЛА. Воздушная гавань находилась в таком положении в течение почти трех часов.

«За время действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет», — сообщил в своем телеграм-канали официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, в это воскресенье, 30 ноября, на территории Татарстана был объявлен режим «Беспилотная опасность» (действовал на протяжении почти шести часов), также была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Альметьевск и Елабуга. Жителям этих городов было рекомендовано оставаться в укрытии и не подходить близко к окнам. Вслед за этим последовало сообщение от Минобороны России о сбитом над территорией Татарстана украинском беспилотнике самолетного типа. Его обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО.

