В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Напомним, в это воскресенье, 30 ноября, на территории Татарстана был объявлен режим «Беспилотная опасность» (действовал на протяжении почти шести часов), также была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Альметьевск и Елабуга. Жителям этих городов было рекомендовано оставаться в укрытии и не подходить близко к окнам. Вслед за этим последовало сообщение от Минобороны России о сбитом над территорией Татарстана украинском беспилотнике самолетного типа. Его обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО.