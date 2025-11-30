Ричмонд
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Волгограде

В Волгограде продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим после налета 29 ноября БПЛА. Как уточнили в облздраве, на данный момент проходят лечение трое волгоградец.

— На данный момент продолжают лечение женщина 1948 года рождения, девушка 2007 года рождения и мужчина 1964 года рождения. Они находятся под пристальным вниманием медиков — рассказали в облздраве.

Ранее сообщалось еще о двух пострадавших по адресам ул. Еременко, 47Б и ул. Невская, 12. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. Госпитализация в этих случаях не потребовалась.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В домах повреждены стекла квартир.

По уточненным данным, также в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы.

Утром 29 ноября за час над Волгоградом, по данным Минобороны РФ, было ликвидировано 5 беспилотников ВСУ. Еще один дрон ранее был уничтожен ночью.

