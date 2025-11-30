Ричмонд
В Прикамье отменили беспилотную опасность 30 ноября

Его отменили около 17:07.

Источник: Аргументы и факты

Режим беспилотной опасности отменили в Прикамье 30 ноября, сообщает МЧС региона.

Беспилотную опасность ввели в 15:00. Около 17:07 стало известно, что режим перестал действовать на территории региона.

Напомним, ранее в Пермском крае ввели запрет на публикацию данных о беспилотниках (БПЛА), средствах противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

