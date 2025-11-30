Ричмонд
Почти 300 поврежденных окон заменят в Таганроге, работы начнутся с 1 декабря

Остекление в пострадавших от БПЛА зданиях Таганрога начнут восстанавливать с 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после воздушной атаки оперативно выполнили все замеры, и с 1 декабря начнется установка новых стеклопакетов. Об этом после новой рабочей поездки и личного посещения улицы Инструментальной сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Для ускорения работ подключились дополнительные бригады из Ростова. Предстоит заменить почти 300 окон. Делать это будем в максимально сжатые сроки, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона поблагодарил всех, кто быстро включился в работу.

— Город пережил непростые дни. Понимаю, как тяжело приходится людям, когда вместо окон — временная пленка, а на календаре — уже зима. В этой ситуации наша главная задача — вернуть людям тепло. Мы обязательно справимся с последствиями и окажем помощь каждому, кто в ней нуждается, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 25 ноября, пострадало имущество 690 жителей Таганрога. В зону ЧС внесли 451 квартиру, зафиксировали 325 повреждений окон и балконов.

Кроме того, 28 ноября от осколков дронов пострадали веранда и стекла в окнах двух частных домов, а в ночь на 29 ноября в приморском городе в результате новой атаки ущерб получили здание многоквартирного дома и кровля общежития техникума, сгорел частный дом.

