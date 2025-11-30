Над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников

«Тридцатого ноября в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения министерства обороны России.
Так, два украинских БПЛА сбито над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Республики Татарстан.
