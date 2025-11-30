Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинских войск в Донбассе, где проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.