Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов», — сказал он.

Так, люди, эвакуированные из Красноармейска, уже начали получать российские паспорта, отметил Пушилин.

По последним данным Минобороны, подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки потери противника на этом участке фронта составили 260 боевиков.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинских войск в Донбассе, где проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.

