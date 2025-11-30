Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей

«Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов», — сказал он.
Так, люди, эвакуированные из Красноармейска, уже начали получать российские паспорта, отметил Пушилин.
По последним данным Минобороны, подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и в микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки потери противника на этом участке фронта составили 260 боевиков.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинских войск в Донбассе, где проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.