Пушилин заявил о прорыве ВС России к Диброве

«Краснолиманское направление — здесь идёт достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана. Прорыв к населённому пункту Диброва. А дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском», — сообщил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики зашли в Гришино.
