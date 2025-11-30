Ричмонд
Пушилин заявил о прорыве ВС России к Диброве

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России к населённому пункту Диброва.

Источник: РИА "Новости"

«Краснолиманское направление — здесь идёт достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана. Прорыв к населённому пункту Диброва. А дальнейшее продвижение позволит перекрыть дорогу между Красным Лиманом и Славянском», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики зашли в Гришино.

