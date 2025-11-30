Локальный режим ЧС ввели по 45 адресам в Таганроге после воздушных атак

В Таганроге продолжаются восстановительные работы после серии воздушных атак. Локальный режим ЧС действует по 45 адресным ориентирам (ранее режим ЧС действовал по 25 адресам). Об этом 30 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова.
В городе пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), девять частных домов, четыре соцобъекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, а также автомобили.
— Обследовали уже 243 квартиры. Проводится замер оконных конструкций. Передано в производство 205 окон из 325. На двух домах замеры будут выполнены в понедельник, — уточнила Светлана Камбулова.
Параллельно ремонтом продолжается прием обращений на получение материальной помощи. К этому моменту поступило 584 заявления на единовременную выплату, еще 20 — на оказание финансовой поддержки в связи полной утратой имущества.