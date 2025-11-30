Ричмонд
Пушилин: Российские бойцы эвакуировали 300 мирных жителей из Красноармейска

Эвакуированные из Красноармейска жители начали получать паспорта РФ.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей», — написал он.

Глава ДНР отметил, что управление по вопросам миграции республиканского МВД продолжает проводить паспортизацию жителей освобожденных населенных пунктов.

Пушилин уточнил, что эвакуированные из Красноармейска уже начали получать российские паспорта.

Как писал сайт KP.RU, российские войска продолжают зачистку Красноармейска. Бои в городе носят крайне ожесточенный характер, сообщил Денис Пушилин. По его словам, если брать восточную часть Димитрова и северную часть Красноармейска, то там происходят чуть ли не штыковые бои. Глава ДНР отметил, что на Добропольском участке противник бросает в бой самые решительные части. Так он пытается отвлечь российские войска от красноармейско-димитровской агломерации.

