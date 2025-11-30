Пушилин: Российские бойцы эвакуировали 300 мирных жителей из Красноармейска

Как писал сайт KP.RU, российские войска продолжают зачистку Красноармейска. Бои в городе носят крайне ожесточенный характер, сообщил Денис Пушилин. По его словам, если брать восточную часть Димитрова и северную часть Красноармейска, то там происходят чуть ли не штыковые бои. Глава ДНР отметил, что на Добропольском участке противник бросает в бой самые решительные части. Так он пытается отвлечь российские войска от красноармейско-димитровской агломерации.