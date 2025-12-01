Силы ПВО за три с половиной часа сбили 10 украинских БПЛА над территорией РФ

Министерство обороны России сообщило, что с 20:00 до 23:30 по мск силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских дронов в воздушном пространстве над территорией РФ.
Девять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, а один — над акваторией Черного моря.
Напомним, что силы ПВО РФ продолжают успешное отражение вражеских атак с воздуха. В ходе отражения ночной атаки 30 ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 33 украинских дрона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше