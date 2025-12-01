«Парту Героя» в память о кавалере ордена Мужества открыли в селе Джуен

В школе села Джуен открыли «Парту Героя», посвящённую погибшему при выполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции выпускнику школы Валерию Иванникову, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Валерий Иванников окончил школу села Джуен в 2017 году, после окончания техникума и колледжа заключил контракт с министерством обороны России на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Героически погиб 16 мая 2024 года при выполнении специального задания. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).
«Парта Героя» в школе, где учился воин, будет напоминать школьникам о мужестве земляка.
Напомним, ранее в средней школе № 3 города Амурска состоялась церемония открытия «Парты героев». В церемонии приняли участие руководители Амурского района, родные и близкие погибших защитников Отечества, учащиеся школы и педагогический коллектив.
На Парте — имена 11 героев, выпускников средней школы № 3: Вячеслава Дорофеева, Евгения Дудко, Андрея Кремлева, Александра Кузнецова, Даниила Кузнецова. Александра Марчукова, Константина Марьина, Дмитрия Осина, Павла Солопы, Островского Серопяна.