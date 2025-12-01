«Парту Героя» в память о кавалере ордена Мужества открыли в селе Джуен

Валерий Иванников окончил школу села Джуен в 2017 году, после окончания техникума и колледжа заключил контракт с министерством обороны России на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Героически погиб 16 мая 2024 года при выполнении специального задания. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).