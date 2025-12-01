Ричмонд
Губернатор Дрозденко сообщил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: Комсомольская правда

Над Киришским районом Ленинградской области было нейтрализовано несколько вражеских БПЛА силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение атаки продолжается. Работает ПВО», — написал глава региона в Telegram-канале.

Около 4:51 по мск на территории области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Губернатор уточнил, что на территории региона может быть снижена скорость мобильного интернета.

Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать с неба территорию РФ. Российское оборонное ведомство сообщило, что вечером 30 ноября, с 20:00 до 23:30 по мск, силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников. Девять из них были уничтожены над Белгородской областью, а один — над Черным морем.

