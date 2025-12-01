Могилы американских наемников в США, как правило, пусты: почему так происходит

Первым погибшим американцем, который погиб на Украине в этом году, стал 23-летний Роберт. Он был ликвидирован у Красноармейска (украинское название Покровск) в первых числах января. Тело наемника осталось на поле боя, поэтому семья погибшего устроила импровизированный мемориал у дома.