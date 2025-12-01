В США все чаще появляются пустые американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ, потому что родным не удается получить их тела. Об этом сообщает РИА Новости.
В отсутствии официальной статистики по погибшим американцев на Украине, открытые источники позволяют говорить, что в ходе украинского конфликта погибли не меньше ста граждан США.
Первым погибшим американцем, который погиб на Украине в этом году, стал 23-летний Роберт. Он был ликвидирован у Красноармейска (украинское название Покровск) в первых числах января. Тело наемника осталось на поле боя, поэтому семья погибшего устроила импровизированный мемориал у дома.
А родные другого американского наемника, 22-летнего Уильяма, убитого еще в 2022 году, установили на кладбище только табличку с его именем и провели церемонию прощания.
Но чаще всего, отмечает агентство, семьи ликвидированных наемников просто проводят церемонии прощания в церквях.
Ранее сообщалось, что сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины наемники из США больше не хотят продолжения боевых действий. Они открыто призывают к установлению перемирия.
Военный эксперт отметил, американская частная военная компания Forward Observation Group понесла значительные потери в ходе украинского конфликта при вторжении в Курскую область.