«СВ»: на востоке Волчанска под Харьковом уничтожены остатки гарнизона ВСУ

Российские военные продвинулись на двух участках в юго-восточной части Волчанска.

Источник: Аргументы и факты

Остатки подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, скрывавшиеся в лесах на востоке города Волчанска на харьковском направлении, ликвидированы, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«В лесном массиве на востоке Волчанска полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57 омпбр», — говорится в публикации.

Также отмечается, что российские военные продвинулись на двух участках в юго-восточной части этого населённого пункта.

Напомним, 29 ноября военкор Юрий Котенок проинформировал о наступлении Вооружённых сил РФ на посёлок Боровая. Он уточнил, что российским военным удалось захватить опорный пункт ВСУ в окрестностях указанного населённого пункта.