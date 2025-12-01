Ричмонд
В Татарстане пять часов действовал режим «беспилотная опасность»

Ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в 02:12 в приложении МЧС России.

Режим сняли в 07:07 по московскому времени. О введении ограничений для аэропортов республики не сообщалось.

Напомним, 30 ноября над территорией Республики Татарстан дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

