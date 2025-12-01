Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 30 ноября до 7.00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: … три БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, по четыре дрона сбиты над Белгородской, Брянской, Новгородской Ростовской областями и Краснодарским краем. Три беспилотника уничтожены над Ленинградской областью, два над территорией Воронежской области. По одному БПЛА перехвачены над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.