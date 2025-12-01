ПВО России уничтожила четыре БПЛА в Ленинградской области

В Ленинградской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Также стало известно, что в Смоленской области была уничтожена одна украинская БПЛА силами ПВО. Глава региона Василий Анохин сообщил, что на месте падения обломков работают оперативные службы. Разрушений и пострадавших также нет.
Ранее Александр Дрозденко сообщал, что российские военные уничтожили беспилотники ВСУ в Киришским районе Ленинградской области.
