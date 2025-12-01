Ричмонд
Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем

Над Краснодарским краем и Азовским морем уничтожили семь беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем ночью 1 декабря. Три дрона уничтожены над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 23:30 30 ноября до 7:00 1 декабря над регионами России перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе по четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Нижегородской и Ростовской областями. Три БПЛА сбили над Ленинградской областью, два — над Воронежской.

По одному беспилотнику уничтожено над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Напомним, обломки БПЛА повредили три частных дома в Северском районе Кубани.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше