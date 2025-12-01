Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем ночью 1 декабря. Три дрона уничтожены над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 23:30 30 ноября до 7:00 1 декабря над регионами России перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе по четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Нижегородской и Ростовской областями. Три БПЛА сбили над Ленинградской областью, два — над Воронежской.
По одному беспилотнику уничтожено над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
Напомним, обломки БПЛА повредили три частных дома в Северском районе Кубани.
