В Турции заявили о беспомощности Евросоюза в поддержке Киева

Аналитик Латифоглу: Теряющий мощь ЕС не сможет без США финансировать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции и утрата производственных мощностей серьезно ударили по европейской экономике. Потому Брюссель не в состоянии больше оказывать финансовую помощь Украине. Об этом РИА Новости сообщил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Латифоглу выразил уверенность в том, что украинский конфликт завершится уже скоро. И попытки Киева затянуть мирные переговоры теряют смысл.

Ранее Зеленского предупредили, что Трамп будет торопить его с подписанием мирной сделки, поскольку США нужно тщательно подготовиться к конфликту с Венесуэлой.

Вместе с тем, США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если украинская сторона не согласится на предложенную сделку по завершению конфликта с Россией.

