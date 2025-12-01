Антироссийские санкции и утрата производственных мощностей серьезно ударили по европейской экономике. Потому Брюссель не в состоянии больше оказывать финансовую помощь Украине. Об этом РИА Новости сообщил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
«Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, Латифоглу выразил уверенность в том, что украинский конфликт завершится уже скоро. И попытки Киева затянуть мирные переговоры теряют смысл.
Ранее Зеленского предупредили, что Трамп будет торопить его с подписанием мирной сделки, поскольку США нужно тщательно подготовиться к конфликту с Венесуэлой.
Вместе с тем, США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если украинская сторона не согласится на предложенную сделку по завершению конфликта с Россией.