Угрозу атаки БПЛА в Самарской области отменили спустя пять часов 1 декабря

Утром 1 декабря в Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников, которую объявляли ночью, около 03.00. Сообщение об этом опубликовали в официальном приложении МЧС.
«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Угрозу атаки отменил около 08.00, то есть она действовала примерно пять часов. За это время никаких ЧП на территории региона не произошло. На работу аэропорта Курумоч опасность атаки БПЛА тоже не повлияла. Воздушная гавань работала по графику, сейчас самолеты вылетают и приземляются в соответствии с расписанием.
