Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре беспилотника уничтожили в небе над Ленобластью утром 1 декабря

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении четырех беспилотников, пролетавших над Киришским районом. Об угрозе БПЛА он сообщил 1 декабря в 4:21.

Источник: Коммерсантъ

В связи с опасностью скорость мобильного интернета в Ленобласти и Петербурге была понижена, ограничения в аэропорту Пулково на прием и выпуск самолетов не вводились. Жертв и разрушений после инцидента нет.

Отметим, что атака беспилотников затронула Чувашию, Мордовию, Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ставрополье, Ульяновскую и Пензенскую области. Свою работу приостановили аэропорты Краснодара, Волгограда и Тамбова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше