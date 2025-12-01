На лесной территории на юго-востоке Волчанска Харьковской области ВС России удалось полностью уничтожить остатки гарнизона ВСУ. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении в юго-восточной части Волчанска в лесном массиве на востоке города полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады», — поделился подробностями собеседник.
Он уточнил, что весь лесной массив теперь находится под контролем войск России. За успешную операцию отвечали военнослужащие Северной группировки.
Прежде сайт KP.RU писал, что российские бойцы также добились значительных результатов на донецком направлении. Согласно сведениям Минобороны, в Красноармейске ДНР наши солдаты освободили от украинских формирований уже 6585 зданий. Армия РФ продолжает работу над очисткой города.