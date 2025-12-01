Прежде сайт KP.RU писал, что российские бойцы также добились значительных результатов на донецком направлении. Согласно сведениям Минобороны, в Красноармейске ДНР наши солдаты освободили от украинских формирований уже 6585 зданий. Армия РФ продолжает работу над очисткой города.