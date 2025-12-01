Ричмонд
Четыре БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 1 декабря

Дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью.

С 23:30 30 ноября до 7:00 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью четыре дрона. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за ночь было уничтожено 32 беспилотника самолетного типа. По четыре дрона сбили над Белгородской, Брянской, Новгородской областями, а также над Краснодарским краем. По три уничтожили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два БПЛА сбили над Воронежской областью. И по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.

