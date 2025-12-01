Ричмонд
Губернатор Гусев назвал число сбитых над Воронежем беспилотников

Люди не пострадали.

Источник: АиФ Воронеж

Два беспилотника ликвидировала система ПВО над Воронежской областью в ночь на 1 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что БПЛА были уничтожены в небе над областным центром, а также над одним из южных районов. Люди не пострадали, разрушений нет.

Опасность атаки сохранялась до 5:21 понедельника.

