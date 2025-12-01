Губернатор Гусев назвал число сбитых над Воронежем беспилотников

Два беспилотника ликвидировала система ПВО над Воронежской областью в ночь на 1 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что БПЛА были уничтожены в небе над областным центром, а также над одним из южных районов. Люди не пострадали, разрушений нет.
Опасность атаки сохранялась до 5:21 понедельника.
